Londense terrorist gesnapt door Nederlandse blogger

Blogger Mark, schrijfnaam Azazel, kwam online foto’s tegen van de Britse extremist. Hij toonde een zwarte vlag met de geloofsbelijdenis, een groot mes en een automatisch wapen met de mededeling ‘gewapend en klaar’. Hij zag hoe een Belgische extremist met hem in gesprek raakte. De mannen bleek even geïnteresseerd in bloedige terreur als in videospelletjes als Call of Duty.

Abu Malik bleek dezelfde als Sudesh Mamoor Faraz Amman. Hij werd opgepakt en veroordeeld tot drie jaar cel wegens terroristische activiteiten, maar mocht hij de gevangenis verlaten na de helft van een straf van drie jaar te hebben uitgezeten. Zondag pleegde hij een aanval met een machete of groot mes. ,,Ik ben geschokt’’, zegt Azazel. ,,Ze hebben hem te vroeg vrijgelaten.’’

De aanslag is opgeëist door IS, blijkt uit een verklaring. ,,De dader van de aanval in het Zuid-Londense Streatham-district gisteren, is een strijder van IS. Hij pleegde de aanslag als antwoord op onze vraag om burgers van de coalitielanden aan te vallen.’’