Vader voor rechter op verdenking van jarenlang misbruik eigen kinderen

Het gaat om een jongen en een verstandelijk beperkt meisje. Hun lijdensweg begon ongeveer gelijktijdig toen ze respectievelijk 7 en 6 jaar oud waren. Het oudste kind, de jongen, was de eerste die ten prooi viel aan de vader. Aan de jarenlange seksuele vernederingen kwam dit jaar een einde toen Van B. werd opgepakt.

Dennis van B. maakte opnamen van het misbruik van zijn beide kinderen en produceerde kinderporno. Bij een eerste inleidende zitting, dinsdag in Lelystad, bleek dat het onderzoek tegen van Van B. nog maanden gaat duren omdat er nog tienduizenden bestanden aan pornografisch materiaal door de recherche moeten worden bekeken. „Bovendien moeten nog twee andere gegevensdragers worden geopend en onderzocht”, aldus de officier van justitie.

Van D. woonde via een beeldverbinding met de gevangenis de zitting bij. Hij reageerde niet op de tenlastelegging van de officier van justitie, maar liet via zijn advocaat weten mee te willen werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar een eventuele psychische stoornis.

’Patroon’

Uit het onderzoek dat tot nu toe is gedaan, zou volgens het OM zijn gebleken dat V. vanaf 2011 tot dit jaar zijn twee kinderen dwong alle denkbare seksuele handelingen, inclusief verkrachtingen, te ondergaan. Het OM spreekt ook over het toepassen van geweld op de kinderen en het misbruik maken van het geestelijk overwicht dat hij als vader op zijn kinderen had. Dat zijn dochter verstandelijk gehandicapt is, is maakt de zaak nog ernstiger.

Het gaat volgens justitie over een patroon van jarenlang misbruik. Hij dwong de kinderen ook tot erotisch poseren voor de camera. De kinderen zouden lichamelijk en psychisch zeer ernstige schade hebben opgelopen door het misbruik waaraan ze het grootste deel van hun jeugd zijn onderworpen.

De zaak zal worden voortgezet op 17 augustus. Dan wordt meer bekend over de gigantische hoeveelheden kinderporno die bij Van B. zijn aangetroffen.