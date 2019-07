Celstraf geëist tegen Syriëganger Maseh N. (23) uit Emmeloord

Volgens het OM leek de geboren Emmeloorder maanden vóór zijn vertrek geradicaliseerd. Hij was toen veel bezig met zijn geloof en zou gezegd hebben dat hij wilde deelnemen aan de jihad en martelaar wilde zijn. Na aankomst in het kalifaat zou de man een training hebben gevolgd en trouw hebben gezworen aan IS. Hij stond ook op de loonlijst van IS en zou 90 dollar per maand hebben ontvangen, aldus het OM.

Volgens zijn eigen verklaring wilde N. niet vechten en is hij daarom door IS gestraft. N. zou spijt hebben gehad van zijn stap en wilde na enkele dagen alweer vertrekken. Sinds de zomer van 2018 zou hij met behulp van smokkelaars hebben geprobeerd het strijdgebied te verlaten. Dat N. als burger in het kalifaat wilde leven, gelooft justitie niet. „De verdachte heeft bijgedragen aan gruwelijke terroristische misdrijven die in Syrië en Irak worden gepleegd”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet uitspraak op 15 juli.