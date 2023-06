Pompekliniek na vernietigend rapport onder curatele gesteld

„De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt op verzoek van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming deze onafhankelijke experts aan”, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten in een reactie. De minister laat de directie van de kliniek ondanks missers wel aanblijven. „Dit is een zware en duidelijke maatregelen. Ik laat de directie weten dat ik niet alleen geloof in mooie blauwe ogen.”

De inspectie concludeert dat de kliniek, waar levensgevaarlijke tbs’ers zitten, te weinig heeft gedaan aan veiligheid na eerdere waarschuwingen. „De deskundigen moeten er ook voor zorgen dat de Pompestichting gestimuleerd wordt te blijven werken aan verbeteringen”, aldus het ministerie in een persverklaring.

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht de ontvluchting van twee tbs’ers uit het FPC in juni vorig jaar en concludeert dat de kliniek te weinig heeft geleerd van het verleden. „De ontvluchting uit zo’n hoog beveiligde kliniek is onaanvaardbaar. Dat de inspectie de vinger legt op het lerend vermogen vind ik een harde boodschap”, laat minister Weerwind weten. „Maar die sterkt mij wel in mijn ambitie te blijven werken aan een sector die leert van incidenten en blijvend inzet op verbeteringen.” Bovendien konden er zonder controle duizenden telefoontjes worden gepleegd vanuit de kliniek. Dat vindt Weerwind onacceptabel. „Ik wil dat het telefoonverkeer aan banden wordt gelegd, dat vooraf duidelijk is met wie telefoonverkeer mogelijk is, en anders niet.”

Zelfreflectie

Leren gaat niet vanzelf en is nooit klaar, stelt de D66-bewindsman. „Het vereist kritische zelfreflectie, een open houding en ruimte voor tegenspraak.” De kliniek heeft volgens het ministerie aangegeven volledig mee te werken aan het instellen van de deskundigen. Zij krijgen toegang tot de kliniek, kunnen naar eigen inzicht met medewerkers spreken en documentatie opvragen. „De deskundigen zullen de kliniek gevraagd en ongevraagd aanspreken op de uitvoering van het verbeterplan en de stappen die worden gezet.” Na een jaar bekijkt de minister aan de hand van resultaten of de aanstelling van de deskundigen wordt verlengd.

Dubbele schil

De Pompestichting heeft inmiddels - na diverse vermaningen - nieuw hekwerk neergezet waardoor er rondom de kliniek een dubbele schil van 5 meter hoog is. „Nieuwe techniek wordt geïnstalleerd om het toezicht te verbeteren. Ook wordt er verbouwd zodat beveiligers beter toezicht krijgen op het terrein en wordt de toegangscontrole voor het buitenterrein aangepast”, laat het ministerie weten. „Er zijn camera’s en hekken geplaatst, maar het moet ook in de hoofden zitten”, zegt Weerwind. „Ik wil dat de maatregelen worden uitgevoerd.”

Het is al de tweede kliniek die in korte tijd onder curatele wordt geplaatst. Eerder gebeurde dat al bij de Oostvaarderskliniek na onthullingen van De Telegraaf over misstanden. Weerwind ziet geen verband. Het zijn volgens hem gebeurtenissen ’met andere achtergronden.”

Vanuit de Tweede Kamer klinkt felle kritiek. „Het belangrijkste doel van tbs is en blijft beveiliging van de maatschappij”, zegt VVD-Kamerlid Ellian. „Je moet in een kliniek als deze dus scherp toezicht houden, júíst bij tbs-gestelden bij wie sprake is van ernstige incidenten zoals eerdere onttrekkingen en het niet houden aan regels. Het is bizar dat zij gemiddeld 100 keer per dag konden bellen vlak voor de ontsnapping.”

PVV-Kamerlid Markuszower kraakt de ’naïviteit’ waarmee tbs’ers worden behandeld. „De meest gevaarlijke criminelen van Nederland moeten zo lang mogelijk achter slot en grendel en niet in die open klinieken.” JA21-voorman Eerdmans wil dat er tot nader orde geen verloven meer worden toegestaan vanuit de Pompekliniek. „Pompe heeft laten zien over te weinig lerend vermogen te beschikken intern, met eerdere waarschuwingen werd vrijwel niks gedaan.”

SP-Kamerlid Van Nispen is er niet van overtuigd dat de maatregelen van de minister voldoende zijn. „Dat er sprake was van zo weinig scherpte op de veiligheid bij gevaarlijke personen die eerder gevlucht waren is zeer verontrustend. Hoe kan iemand zo vaak ongecontroleerd bezoek krijgen en duizenden keren bellen met de buitenwereld? Ik ben niet gerust op de maatregelen die genomen worden om dit te voorkomen. Ik vrees dat we dit niet los kunnen zien van de problemen in de sector, het personeel en de capaciteit staan al langere tijd onder druk.”