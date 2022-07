Oorlog in Oekraïne Dag 156 van de invasie LIVE | Meerdere Oekraïense doelen beschoten vanuit Wit-Rusland

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - De oorlog in Oekraïne duurt nu zo’n vijf maanden. De op één na grootste elektriciteitscentrale van Oekraïne is in de nacht van woensdag op donderdag in Russische handen gevallen. Daarnaast zouden er raketaanvallen zijn geweest op Kiev en heeft het Oekraïense leger een brug in het door Rusland bezette Cherson opgeblazen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.