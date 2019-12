Bodybuilder verklaart sekspop de liefde

Yuri Tolochko is inmiddels acht maanden samen met sekspop Margo, schrijft The Daily Star. Samen in bed, op liefdespad in de natuur of zoenend: de Instagrampagina (12.000 volgers) van de Kazach staat vol met romantische foto’s van het stel. En al hebben ze ook heus wel eens ruzie, zegt Tolochko, hij is vastberaden met Margo te trouwen.

De opmerkelijke liefde blijft niet onopgemerkt. „Toen ik een foto van haar de wereld in stuurde, was er veel kritiek en begon ze een complex te ontwikkelen, dus besloten we om plastische chirurgie te ondergaan”, aldus Tolochko. Zo had Margo al verschillende haarkleuren en -stylen, van een blonde tot roze haardos. „Ze is veel veranderd. In het begin was het moeilijk te accepteren, maar later raakte ik eraan gewend.”

Liefde op eerste gezicht

De twee zouden elkaar voor het eerst in een bar hebben ontmoet. Over haar persoonlijkheid zegt Tolochko: „Ze vloekt, maar van binnen heeft ze een tedere ziel.” De trouwdatum is nog niet geprikt.

