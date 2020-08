’Dode schietpartij in Uden is 53-jarige kickbokstrainer Stef Müller’

Müller was onder meer de trainer van veelvuldig wereldkampioen Nieky Holzken.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 47-jarige man uit Nijmegen werd opgepakt in de directe omgeving van de plaats waar het slachtoffer was neergeschoten. Een 30-jarige man uit Uden werd in zijn auto op de N277 in Venhorst gearresteerd. Beiden zitten in beperkingen. De politie doet onderzoek naar hun rol bij de schietpartij. De politie is op zoek naar een derde verdachte.

Müller was jarenlang actief in de kickbokswereld. Vorig jaar hoorde hij bij de rechtbank in Den Bosch 15 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, voor onder meer wapenbezit en het voorhanden hebben van spullen voor de productie van xtc. Daartegen ging hij volgens Omroep Brabant in hoger beroep.