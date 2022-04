Russische ministerie van Defensie: Moskva is gezonken

Premium Binnenland

Veteraan Alina over Invictus Games: ’De kracht vinden er iets van te maken’

De 28 leden van het Nederlandse team dat deelneemt aan de Invictus Games voor gewonde veteranen, gaan voor de overwinning. Niet per se op het veld, de baan of in het zwembad, maar op zichzelf. Vandaag vertelt Alina Zoet (45) hoe ze, na in een diep dal te hebben gezeten, nu het positieve in het leven...