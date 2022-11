Treinreiziger bij Schiphol de dupe

Het betekent dat reizigers moeten omreizen en te maken krijgen met extra drukte in de treinen en op de stations die wel in de hoofdstad gebruikt kunnen worden. NS zegt dat rekening gehouden moet worden met een extra reistijd van wel 45 minuten.

De hinder komt doordat spoorbeheerder ProRail grootschalige werkzaamheden gaat uitvoeren. Daarbij worden wissels verplaatst en vervangen, kabels verlegd en seinen verplaatst. „Deze klus is noodzakelijk zodat er op termijn meer treinen kunnen rijden tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal en vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal. Omdat we toch bezig gaan, kunnen tegelijkertijd een aantal andere zaken worden uitgevoerd zoals werk aan de Schinkelbruggen en aan de Brittenpassage, de nieuwe reizigerstunnel op Amsterdam Zuid”, zegt Jeroen Wienen van ProRail.

Ook start ProRail met onderhoudswerkzaamheden in én rondom de Schipholspoortunnel en in de oostelijke buis en aan de sporen 1, 2 en 3. Daarvan zijn een paar periodes nodig tot 2028, maar als dat is afgerond is de spoorinfrastructuur van de tunnel is dan weer klaar voor de komende 40 jaar. Wienen: „Normaal gesproken worden dit soort ingrijpende werkzaamheden zoveel mogelijk in de vakanties gepland, omdat zo min mogelijk reizigers er dan hinder van ondervinden. Maar omdat Schiphol juist in de vakantieperiodes goed bereikbaar moet zijn, gebeurt het nu de komende weken.”

"Rond de hoofdstad krijgen treinreizigers te maken met spoorwijzigingen, omreizen, een extra overstap, vervangend vervoer en extra drukte"

Voor het toch al geplaagde NS breekt een spannende periode aan, waarbij reizigers weer veel hinder gaan ondervinden. „Rond de hoofdstad krijgen treinreizigers te maken met spoorwijzigingen, omreizen, een extra overstap of vervangend vervoer en ook met extra drukte in de treinen en op stations, met name op station Amsterdam Lelylaan”, voorziet een NS-woordvoerder. „Ons advies is daarom als dat mogelijk is de spitsen te mijden en gebruik te maken van de (om)reisadviezen. Op een aantal metrotrajecten (50, 51 en 52) kan dan ook gereisd worden met een geldig NS-vervoerbewijs. Tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht Centraal zullen we doordeweeks ook extra treinen inzetten.”

Het internationale treinverkeer rijdt in die periode in november ook anders. Zo rijdt de trein van en naar Brussel niet verder dan Rotterdam Centraal. De Thalys, Eurostar en de trein van en naar Berlijn rijden met gewijzigde vertrek- en aankomsttijden van en naar Amsterdam Centraal.

„Het is gewoon belangrijk de komende tijd vooraf te kijken hoe je moet reizen. Check daarvoor de reisplanners of kijk op onze site. Maar hoe dan ook moeten mensen rekening houden met extra reistijd die fors kan oplopen tot wel drie kwartier”, aldus de woordvoerder.