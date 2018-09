IJzig koude dag met vanavond sneeuw

Dat voorspelt Weerplaza. De gevoelstemperatuur ligt vrijdagochtend in heel Nederland, met uitzondering van het uiterste zuiden, -15 graden of kouder.

Vrijdagavond gaat het in de zuidelijke provincies licht sneeuwen. Het begint licht, maar geleidelijk gaat het af en toe harder sneeuwen, aldus Weerplaza. In totaal valt er 1-3 cm, in de hoger gelegen gebieden iets meer. Vannacht volgt ook het midden. Hier kan lokaal 1-2 cm vallen. Zeer lokaal zou er ook wat ijzel kunnen voorkomen.