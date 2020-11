Ook politie voor verbod op vuurwerk jaarwisseling

„Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid te voorkomen dat mensen onnodig in het ziekenhuis terechtkomen”, aldus programmamanager Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie.

De zorg is al overbelast door de vele coronabesmettingen en gevreesd wordt dat vuurwerkslachtoffers de Spoedeisende Hulp zouden overbelasten. Dat zou ook voor agenten een probleem kunnen zijn, merkt Verkuijlen op. „Wij willen als werkgever onze mensen, en ook boa’s en hulpverleners, de zekerheid kunnen geven dat zij behandeld kunnen worden, indien zij letsel oplopen tijdens Oud en Nieuw”, aldus Verkuijlen.

Handhaving

Bovendien denkt de politie beter te kunnen handhaven als een tijdelijk totaalverbod is ingevoerd. Eerder gaf de politie tegenover De Telegraaf al aan dat handhaven in de coronacrisis pittiger zou zijn dan normaal, aangezien zowel coronaregels als vuurwerkregels moesten worden gehanteerd.

De politie sluit zich nu aan bij een groeiende groep voorstanders van een vuurwerkverbod in coronatijd. Vorige week kwam het voorstel uit de koker van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die zijn al langer voor een totaalverbod, maar betoogden nu dat de zorg en de handhavers ontzien dienden te worden tijdens de komende jaarwisseling.

Steun

Maandag vielen de veiligheidsregio’s de partijen bij, dinsdag volgden ook de Spoedeisende Hulpartsen en de BOA’s. Die dag volgde ook een Kamermeerderheid, al wil die wel eerst nader onderzoek naar de gevolgen. De vraag is daarbij of een vuurwerkverbod echt helpt om de zorg te ontlasten.

Vanuit de medische wereld kwam daar al min of meer een antwoord op. Vorig jaar belandden 385 mensen op de SEH en nog eens 900 bij de huisarts tijdens de jaarwisseling. Daar zitten ook ’gewone’ gewonden tussen en mensen die drank en drugs hebben gebruikt. „Maar even anekdotisch: ik werk zelf in het ziekenhuis in Dordrecht. Daar hadden we vorig jaar vijftien vuurwerk gerelateerde gevallen. Als je die niet hebt, scheelt dat”, zei Annemarie van der Velden namens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen daarover tegen De Telegraaf.

Import illegaal knalwerk

De vuurwerkbranche noemde het voorgenomen verbod echter prematuur, en vreest bovendien dat de import van illegaal vuurwerk toe zal nemen. Ook verwacht men dat raddraaiers die kwaad willen, alsnog onrust zullen stoken.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) komt over ongeveer anderhalve week met uitsluitsel. Als dat er komt, weet de politie dat de controle op illegaal vuurwerk nog scherper gevolgd zal worden. Ook houdt Verkuijlen er rekening mee dat een vuurwerkverbod tot meer ongenoegen zal leiden. „We houden daarom rekening met alle scenario’s bij de voorbereidingen op Oud en Nieuw.”