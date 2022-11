Premium Het beste van De Telegraaf

Europa kritisch op Qatar, Brazilië en VS zwijgen Protest tegen WK, maar wel met de handrem

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Kosten noch moeite worden gespaard om de grootste en meest futuristische stadions neer te zetten in Qatar, zoals dit Khalifa International Stadium in Doha. Ⓒ Foto’s ANP/HH

De voormalige emir van Qatar, Hamid bin Khalifa al-Thani, zal zich nog wel eens achter de oren krabben. Zijn droom om zijn land via het WK voetbal op te stoten in de vaart der volkeren verloopt niet volgens plan. Niet alleen in Nederland, maar in veel westerse landen is er veel kritiek op het beleid van de woestijnstaat. Gelukkig voor Qatar zijn er ook economische, politieke en zelfs militaire belangen die de veroordelingen verzachten.