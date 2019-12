Willem Holleeder krijgt zijn zin niet: hij blijft in Amsterdam

Het hof oordeelde vanmiddag dat er geen enkele reden is om de zaak over te hevelen naar een ander hof, zoals Holleeder en zijn verdediging vroegen. Zij denken dat het Amsterdamse hof niet onbevooroordeeld naar de zaak kan kijken.

Willem Holleeder kreeg in juli van dit jaar door de rechtbank in Amsterdam levenslang opgelegd voor zes liquidaties: die op zijn zwager Cor van Hout en diens gesprekspartner Robert ter Haak, op vastgoedhandelaar Willem Endstra, op crimineel John Mieremet, op hasjhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl.

Voor betrokkenheid bij een deel van die moorden, werden eerder in het proces Passage ook andere criminelen veroordeeld. Willem Holleeder stond in dat proces niet terecht. In het oordeel sprak het Amsterdamse hof zich desondanks wel uit over de schuld van Holleeder bij in ieder geval de moord op Kees Houtman in 2005.

’Indirect al veroordeeld’

De zaak van Holleeder wordt in hoger beroep niet door dezelfde rechters behandeld. Voor hem en zijn advocaat Sander Janssen maakt dat niet uit. ,,Het gaat niet om u”, aldus Janssen in november. ,,Het gaat om het instituut. Directe collega’s van u hebben dat arrest gewezen.” Holleeder zelf zei te denken dat hij indirect al is veroordeeld door het hof. Hij wil liever dat het gerechtshof in Den Haag de zaak overneemt.

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen het overhevelen van de zaak, omdat de raadsheren die het hoger beroep nu behandelen, niets te maken hebben gehad met Passage.

Bekijk ook: Holleeder met nieuwe advocate op oorlogspad