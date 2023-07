Week na migratiedeal met Tunesië: recordaantal migranten vertrokken naar Italië

Toch betekent dit niet automatisch dat het akkoord niks uithaalt, aldus Villa. „Dat bekent niet dat de trend noodzakelijkerwijs zo zal doorgaan. Integendeel. Zo’n hoge toename kan ook betekenen dat er daarna een instorting komt, als de mensensmokkelaars proberen zoveel mogelijk mensen op de boten te zetten voordat er maatregelen tegen ze worden genomen.” Toch is de conclusie van Villa na deze eerste week duidelijk. „In ieder geval is het zeker dat we tot nu toe geen enkele concrete aanwijzing van deze maatregelen hebben gekregen.”

Bekijk ook: EU sluit migratiedeal met Tunesië

Villa denkt dat de mensen uit West-Afrika ervoor kiezen om via Tunesië te vertrekken in plaats van via Libië, omdat Tunesië ze de meeste kans biedt om veilig in Europa aan te komen en niet in detentiecentra terecht te komen.

Economische steun

Demissionair Rutte, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hadden vorige week zondag 16 juli een akkoord met de Tunesische president Saied ondertekend om de stroom migranten naar Europa tegen te houden. In ruil voor economische steun zou het Noord-Afrikaanse land meewerken aan de grensbewaking, de aanpak van mensensmokkelaars en de terugkeer van illegalen. Rutte noemde het akkoord een mijlpaal en Meloni hoopte het akkoord ook op andere Noord-Afrikaanse landen toe te passen.

Afgelopen zondag heeft Meloni een internationale conferentie in Rome georganiseerd. Ze maakte de afgevaardigden van circa 20 landen duidelijk dat ze een alliantie met alle landen rondom de Middellandse Zee wil sluiten, met name met de Noord-Afrikaanse landen, om illegale immigratie tegen te gaan. Het akkoord met Tunesië zou daarin als voorbeeld moeten dienen.