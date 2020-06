Belgische moeder doodt twee kinderen, derde in kritieke toestand

Het gezinsdrama vond plaats in een woning in Hantes-Whieres, een deelgemeente van Erquelinnes. Het dorp vlakbij de Franse grens telt zo’n 10.000 inwoners.

Het derde kind van 8 jaar oud is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat wordt door de burgemeester bevestigd, zo meldt Het Nieuwsblad.

Overdosis medicijnen

De vrouw zou er zelf ook niet al te best aan toe zijn. Belgische media melden dat ze medicijnen had genomen en uit het leven wilde stappen.

De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.