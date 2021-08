LIVE | OM: overval waardetransport Amsterdam in buitenland georganiseerd

Onze verslaggever Marcel Vink is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Dat schetste het Openbaar Ministerie woensdag op de eerste inleidende zitting tegen de zes verdachten die na de overval zijn aangehouden. De verdachten zijn van Franse en Belgische origine. Twee van de zes verschenen woensdag in de rechtszaal, de rest koos ervoor in de cel te blijven.

De overval vond plaats bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan. De overvallers dreigden met vuurwapens en een mes en schoten buiten het pand in de lucht. Medewerkers van het bedrijf boeiden zij met tiewraps.

Volgens het OM bedroeg de totale buit van de overval ruim 14,5 miljoen euro. Daarvan is ruim 4 miljoen euro nog niet teruggevonden, aldus het OM. Dat deel is vermoedelijk meegenomen door de inzittenden van een Audi die na de overval bij Diemen in brand is gestoken. Zij zijn ontkomen. Justitie doet daar nog volop onderzoek naar, in samenwerking met de Franse en Belgische autoriteiten.

De overval resulteerde in een wilde achtervolging vanuit Amsterdam naar Broek in Waterland. Bij een schietpartij met de politie in een weiland aldaar kwam een 47-jarige overvaller om het leven. Dertig politiemensen hebben aangifte gedaan van onder meer bedreiging en poging tot doodslag. Ook anderen, onder wie inwoners van Broek in Waterland, hebben aangifte gedaan.

Dat de verdachten konden worden aangehouden, is te danken aan "heldhaftig politieoptreden", aldus het OM. Veel agenten hebben "doodsangsten uitgestaan", omdat er veelvuldig gericht op hen is geschoten. Het schieten op de politie begon al in Amsterdam-Noord, toen de verdachten in twee snelle auto's op de vlucht sloegen. Op de ringweg A10 is vanuit een van die auto's gericht op de achtervolgende politie geschoten. Een van de verdachten riep bij zijn arrestatie in Broek in Waterland, nadat hij in zijn been was geschoten, dat hij een bomgordel om had en dat hij zichzelf zou opblazen. Een agent heeft zich op de man gestort, om te constateren dat er geen bomgordel was.

De volgende voorbereidende zitting is op 15 november.