Wildwest-verdachten roof Amsterdam-Noord voor de rechter

Er staan in totaal zes verdachten voor de rechter, in de eerste inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank. Drie andere overvallers zijn nog steeds voortvluchtig.

De gewelddadige overval mondde woensdagmiddag 19 mei uit in een ongekend heftige schietpartij tussen de politie en de daders uit België en Frankrijk. Twee overvallers raakten gewond en een 47-jarige Fransman overleed nadat hij – ondanks een kogelvrij vest – door een kogel was geraakt.

„Het waren nare professionals”, vertelde de hoogste politiechef Frank Paauw tijdens een debriefing. „Ze deinsden nergens voor terug en probeerden bewust politiemensen uit te schakelen. Het is een wonder dat dit niet is gebeurd.”

De politie rept van een zeer professionele dadergroep, die wel een aantal cruciale fouten maakte. Vooral omdat ze niet op zo’n keiharde weerstand van de politie hadden gerekend toen ze een transport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord overvielen, bleek al eerder uit een reconstructie van deze krant.

Porsche Cayenne

Meerdere gemaskerde mannen renden heen en weer tussen het bedrijf aan de Meeuwenlaan en een Porsche Cayenne en een Audi, waar ze goederen inlaadden. Een van hen schoot met een automatisch geweer voortdurend in de lucht, kennelijk om omstanders te dwingen afstand te houden.

De politie is dan al in de buurt, nadat de schoten zijn gehoord. Agenten, ook met kogelvrije vesten, staan al om de hoek van Schöne Edelmetaal waar binnen nog steeds overvallers bezig zijn een miljoenenbuit, die eigenlijk in een gereedstaande geldauto van Brink’s zou moeten, mee naar buiten te slepen.

Het loopt dus heel anders dan de geharde en goed voorbereide criminelen verwachten. Alle beschikbare politie-eenheden en ook de politie-heli zetten koers naar de plaats van het delict. De overvallers zijn verrast, en nemen ook veel te veel tijd om de buit in te laden. Bij hun vlucht schieten ze met kalasjnikovs op agenten, die op hun beurt terugschieten.

Vluchtauto brandend gevonden

Het lukt de rovers niet om de politie op de A10 Noord al schietend af te schudden. Een vluchtauto wordt later brandend aangetroffen in Diemen, één verdachte wordt gearresteerd. De Porsche en Audi komen tot stilstand vlakbij Broek in Waterland, waar de overvallers in de ochtend al door getuigen waren gezien.

Hier stond een Renault Espace klaar om de vlucht met buit te vervolgen. Maar het wemelt inmiddels van de politie, inclusief later de zwaarbewapende Dienst Speciale Interventies en het Rapid Respons Team. De politieheli geeft de exacte positie van de overvallers door.

De twee vluchtauto’s vliegen in brand en in een wanhoopspoging rijden vier overvallers een erf op. Een vijfde rent er achteraan, waarna de groep een drassig weiland in vlucht. In totaal dertien politiemensen vuren terug als ze worden beschoten. De politie zegt dat vijftig agenten onder vuur genomen zijn. Sommigen hoorden letterlijk de kogels langs hun hoofd fluiten.

Van alle kanten omsingeld

De overvallers blijven rennen, maar ontsnappen is niet meer mogelijk. Ze zijn van alle kanten omsingeld. Een 47-jarige Fransman laat het leven, een andere overvaller wordt in zijn been geschoten en een derde raakt gewond door een politiehond. Eén overvaller wordt in een gft-bak gevonden en aangehouden.

Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. Van de gestolen buit, die vele tientallen miljoenen zou bedragen, is het meeste teruggevonden, maar er zijn nog enkele miljoenen zoek.