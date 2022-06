LIVE | ’Bevrijding’ Loehansk eist zware tol van Russen

Premium Buitenland

Ontsnapt uit de hel van Azovstal: ’Dit was gekte van een compleet andere orde’

„Het was waanzin. Ik ben op allerhande plekken geweest in mijn carrière en ik heb alles gezien, maar dit was gekte van een compleet andere orde.” Aan het woord is kolonel Giorgi Kuparasjvili, een van de verdedigers van de Azovstalfabriek in het Oekraïense Marioepol. De 44-jarige militair wist - naak...