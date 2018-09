Rachel is blij met de 2 kilo die ze aan kwam

Rachel Blankespoor (41) lijdt al meer dan 10 jaar aan anorexia. Na haar zwangerschappen wilde ze wat kilo’s kwijt, maar ze sloeg door in het fanatieke sporten. Op dit moment weegt Rachel 30 kilo en is ze blij dat ze iets is aangekomen. VROUW TV maakte eerder al een reportage over haar. We zochten haar nu weer op om te kijken hoe het met haar gaat.