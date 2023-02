Veiligheidspersoneel Schiphol ontdekt groot mes in gesp van riem

Kopieer naar clipboard

Ⓒ kmar

AMSTERDAM - Bij een security check op luchthaven Schiphol is woensdagochtend een mes aangetroffen in de gesp van een riem. De drager van de riem heeft een boete gekregen. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.