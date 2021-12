Premium Het beste van De Telegraaf

Ombudsman: ’De burger verdient een betere overheid’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Ombudsman Reinier van Zutphen wacht sinds 11 mei op een reactie van minister Ollongren op zijn jaarverslag met veel zorgwekkende problemen. „Ze heeft kennelijk belangrijker werk te doen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Den Haag - De burger verdient een betere overheid. Eentje die zaken duidelijk uitlegt en opkomt voor hun belangen. Maar dat gebeurt niet, waardoor diezelfde burger het vertrouwen in de overheid verliest in een tijd waarin juist behoefte is aan zekerheid.