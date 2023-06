Trump: wrede vervolging is een aanfluiting van gerechtigheid

Vrijdag werd bekend dat Trump wordt verdacht van 37 misdrijven, onder andere van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. Het draait om documenten die hij na zijn aftreden uit het Witte Huis heeft meegenomen naar Mar-a-Lago, zijn verblijf in Florida.

Trump hintte tijdens zijn toespraak voor het Republikeinse publiek dat Biden de aanklacht heeft georkestreerd om hem als tegenkandidaat uit te schakelen bij de verkiezingen volgend jaar. Biden heeft juist nadrukkelijk gesteld dat hij zich niet bemoeit met de zaak en de rechter die zich erover zal buigen, Aileen Cannon, werd ooit door Trump zelf aangesteld.

Toch zei de voormalige president tegen de toehoorders dat de „belachelijke en ongegronde aanklacht herinnerd zal worden als een van de gruwelijke machtsmisbruiken in de geschiedenis van het land” en dat „het enige goede eraan is dat het hem helpt in de peilingen.”

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president op federaal niveau strafrechtelijk wordt vervolgd. Dinsdag moet Trump voor het eerst voor de rechtbank in Miami verschijnen in verband met de zaak.