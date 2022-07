Sri Lanka roept noodtoestand uit na vlucht president

Rajapaksa heeft vanwege zijn afwezigheid Wickremesinghe als waarnemend president aangewezen, meldt de voorzitter van het parlement. Er wordt een beroep gedaan op een deel van de grondwet dat geldt als de president niet in staat is om zijn taken uit te voeren.

Rajapaksa was uren eerder met een militair vliegtuig naar de Malediven vertrokken. Hij moest zaterdag ook al vluchten, toen betogers zijn ambtswoning in de hoofdstad Colombo binnendrongen. Nadat het nieuws over het vertrek bekend was geworden, scandeerden betogers in Colombo dat de president een dief is. Honderden betogers bestormden woensdag ook het kantoor van Wickremesinghe.

Ergste crisis

Er wordt al geruime tijd gedemonstreerd tegen de regering, omdat Sri Lanka te maken heeft met de ergste economische crisis sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Er is een tekort aan alles op het eiland. Dat komt voor een belangrijk deel omdat de regering geen buitenlandse valuta meer heeft. De crisis gaat gepaard met voedsel-, brandstof en medicijntekorten. Om het groeiende aantal demonstraties tegen de regering in te dammen, geldt in de provincie waar de hoofdstad onder valt vanaf nu een uitgaansverbod.

Betogers geven Rajapaksa de schuld van de economische crisis en willen dat hij opstapt. De president zei vorige week bereid te zijn af te treden, nadat hij eerder had geweigerd. Een bron binnen de zijn partij heeft gezegd dat Rajapaksa woensdag zijn ontslag zal indienen. Betogers willen dat ook Wickremesinghe opstapt. De premier heeft al gezegd daartoe bereid te zijn. Bij zet vertrek wordt de voorzitter van het parlement aangewezen als waarnemend president. Die blijft aan totdat er een nieuwe president is gekozen.