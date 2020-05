Klimaatactivisten saboteren vier Shell-tankstations in Groningen

Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Dagblad van het Noorden.

Het gaat om stations van Shell aan de Van Ketwich Verschuurlaan, Zonnelaan, Rijksstraatweg en Euvelgunnerweg in Groningen.

De politie verricht sporenonderzoek en hoopt aan de hand van camerabeelden zicht te krijgen op de daders.

„We zullen Shell moeten ontmantelen. En dat is handwerk. In Den Bosch werd in de vroege ochtend het Shell tankstation aan de Vlijmenseweg tijdelijk buiten gebruik gesteld met - hoe passend - fietssloten.#ShellMustFall”, twittert de actiegroep. Zij voert dinsdag actie tegen de multinational, die zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt.

Jaren 80

De gewelddadig terreurgroep RaRa had het in de jaren tachtig ook voorzien op Shell. Naast het doorsnijden van slangen, het wegnemen van de spuitkoppen en soortgelijke acties ging men nog veel verder. De extreem linkse groepering pleegde tussen 1984 en 1988 dertien verschillende aanslagen in ons land. Daarbij werden brandbommen en ware explosieven ingezet.

Tijdens een reeks aanslagen tot en met januari 1988 werden onder andere een op een Shell-benzinestation in Nieuwegein en de Shell-brandstoffenhandel Boot Olie in Alphen aan den Rijn werden getroffen. Het is echter nooit bewezen of de groepering RaRa achter deze specifieke terreuraanvallen zat.