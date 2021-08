Zwaargewonde zeehond eet vis en snauwt naar zijn verzorgers: ’Hij is levendig genoeg, we hebben hoop’

Binnenland

Utrechtse vechthanen moeten vertrekken uit stadspark

De hanen in het Utrechtse Julianapark moeten binnenkort verplicht verhuizen. De gemeente gaat een groot deel van de hanen in het park in de wijk Zuilen vangen en elders onderbrengen, omdat ze regelmatig de hennen in het park aanvallen en verwonden. Ook zorgen de parkkippen voor overlast in de buurt ...