Lof over en weer

De relatie tussen Trump en Johnsons voorganger Theresa May verliep moeizaam. Domineesdochter May moest niets hebben van de provocaties van Trump, en omgekeerd had Trump een hekel aan de humorloze May. Met Boris Johnson is de verhouding veel beter. Johnson volgt het advies van de in ongerede geraakte Britse ambassadeur Kim Darroch om Trump regelmatig te bellen. May had geen trek in de gesprekken over koetjes en kalfjes die nodig zijn om op goede voet met Trump te komen.

Afgelopen vrijdag hadden Johnson en Trump nog een uitgebreid telefonisch gesprek waarin Johnson Trump kon uitleggen hoe schandalig het was dat de Amerikanen, vanwege een of andere handelsbeperking, niet konden genieten van de in zijn ogen fameuze Britse ‘pork pies’, taarten van varkensvlees in bladerdeeg. Trump blijkt dat wel te waarderen. In Biarritz maakte hij duidelijk dat er binnen afzienbare tijd talloze handelsovereenkomsten met het Verenigd Koninkrijk zouden worden gesloten.

Het is voor Johnson goed om in ieder geval één goede vriend te hebben op de G7-bijeenkomst. Hoewel hij in eigen ogen eerder vorige week triomfantelijke bezoeken had afgelegd aan Berlijn en Parijs, begrijpt ook Johnson dat het lastig zal zijn om een nieuwe vertrekovereenkomst te regelen.

Hij gooide in Biarritz nog wat olie op het vuur door duidelijk te maken dat de Britten bij een vertrek zonder overeenkomst slechts een fractie van de eerder overeengekomen 39 miljard pond als gevolg van de scheiding zou betalen. Dit is volgens Johnson een kwestie van gezond verstand. Een deel van het bedrag was immers het gevolg van het langer onderdeel zijn van de Europese interne markt. Maar los daarvan betekent de rekensom van Johnson dat ook deze scheidingsovereenkomst wordt opengebroken.

Johnson vond in Biarritz ook nog tijd om de onder druk staande Britse Prins Andrew een hart onder de riem te steken. Volgens Johnson heeft Andrew in zijn rol als handelsvertegenwoordiger veel goed gedaan voor het Britse bedrijfsleven. Johnson wilde geen woorden vuil maken aan de relatie met de inmiddels overleden New Yorkse vastgoedmagnaat Jeffrey Epstein.

Prins Andrew maakte zaterdag in een verklaring duidelijk dat hij nooit een vermoeden heeft gehad van de ‘soort van activiteiten’ die tot de arrestatie van Epstein leidden. Andrew gaf bovendien toe dat het een ‘vergissing’ was om Epstein te ontmoeten nadat deze in 2008 voor pedofilie was veroordeeld.