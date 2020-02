Kijkers verbaasd: ’Wat een blunder met de vlaggen’

Tijdens de volksliederen van de winnaars werden steeds de drie vlaggen getoond voor de schaatsers op het podium; Nederland stond er meerdere keren tussen. Deze keer ging het om digitale vlaggen. Dat zorgt al voor de nodige in-hemelsnaam-waaromreacties.

Nog erger is het feit dat de vlaggen in een verkeerder volgorde hingen, zo merkten meerdere kijkers op. De Nederlandse vlag bijvoorbeeld was blauw-wit-rood. Of hing die van ons juist goed en de rest verkeerd?