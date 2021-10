Campers en caravans in trek: ’Door corona (her)ontdekten veel mensen het kamperen’

Aan de vooravond van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht blijkt daarnaast dat er met 2785 registraties meer campers dan ooit tevoren werden verkocht in Nederland. Het aantal verkochte nieuwe caravans tot en met september ligt ruim een kwart boven het verkoopniveau van de eerste negen maanden in 2020, toen 6276 exemplaren de showrooms werden uitgereden.

Afgelopen augustus werd al het totaal overtroffen van heel 2020, waarin de verkoopteller eind december op 6952 stuks eindigde. Dat blijkt uit de gegevens van Kampeer en Caravan Industrie (KCI), Bovag en dataleverancier RDC.

Record

Daarin is ook vast te stellen dat de verkoop van nieuwe campers record op record boekt. Het jaartotaal van 2412 registraties in 2020 werd al in de eerst acht maanden van 2021 gerealiseerd en na drie kwartalen prijken er 2785 verkochte exemplaren in de statistieken.

Dat is een stijging van bijna 27 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Nooit eerder werden er zo veel nieuwe kampeerauto’s verkocht.

Populariteit

Volgens secretaris Hans Louwers van KCI zijn de redenen voor de populariteit van caravans en campers duidelijk. „Als gevolg van corona hebben heel veel mensen het kamperen (her)ontdekt. In plaats van een verre vliegreis richting een hotel blijkt een kampeervakantie met eigen caravan of camper een aantrekkelijk alternatief. Het betekent niet alleen reizen en verblijven in de eigen bubbel, maar ook genieten van het buitenleven, de vrijheid om te gaan en staan waar men wil en optimale flexibiliteit in het geval van aangescherpte coronamaatregelen of reisadviezen.”

Bovag-woordvoerder Tom Huyskens ziet de markt over de hele breedte groeien. „Naast de grote vraag naar nieuwe exemplaren levert de vakhandel ook veel meer tweedehands caravans en campers af. Dit jaar werden er tot en met september 13.027 caravan-occasions aan consumenten verkocht en 13.462 gebruikte kampeerauto’s. Dat zijn echt ongekende cijfers.”

Workshops

Voor het eerst in 585 dagen vindt er met de Kampeer en Caravan Jaarbeurs weer een regulier groot consumentenevenement plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Vanaf woensdag 6 tot en met zondag 10 oktober worden tienduizenden bezoekers verwacht, die bij zo’n 120 exposanten terechtkunnen voor informatie, workshops en de nieuwste trends op het gebied van kamperen. Fabrikanten uit binnen- en buitenland tonen in Utrecht de nieuwste caravans, voortenten, kampeerauto’s, vouwwagens en kampeer- en daktenten.