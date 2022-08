Honderdvijftig asielzoekers uit Ter Apel met spoed naar Apeldoorn

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vroeg het Gelderse Apeldoorn woensdag om met spoed noodopvang voor honderdvijftig asielzoekers voor maximaal vier nachten. Apeldoorn, bij de Veluwe, gaf vanwege de ‘onhoudbare situatie in Ter Apel’ gehoor aan die oproep. De toestroom aan mensen wordt verdeeld over opvanglocaties in twee sporthallen in Apeldoorn, Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark, naast een kerk.

De situatie lijkt zo schrijnend te zijn, dat Artsen Zonder Grenzen nu ook ter plaatse is in Ter Apel. Jeroen Holtrop gaat langs.

Buiten het Zuiderpark, waar halverwege de avond de eerste vluchtelingen aankwamen, ontstond vervolgens wat commotie over de extra opvang, maar die werd door politie en beveiligers in de kiem gesmoord.