Van der Burg: einde crisis Ter Apel nog niet in zicht

De Groningse burgemeester Koen Schuiling wil dat er vanaf vrijdag geen asielzoekers meer buiten slapen, zei hij eerder deze week. Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemt het „mensonterend om te zien dat in een land als Nederland mensen gedwongen zijn om buiten te slapen”, zoals bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet staat dan ook voor een „enorme opgave”, aldus de bewindsvrouw.

„De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen”, zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. De verwachting is dat het kabinet vrijdag na de ministerraad met een pakket aan maatregelen komt. Ook internationaal neemt de kritiek toe op de situatie in Ter Apel. „Alle overleggen” gaan vrijdag over Ter Apel en de problemen in het asielsysteem die aan de situatie ten grondslag liggen. „Laten we alsjeblieft hopen dat we er vandaag uitkomen en tot maatregelen komen”, zegt De Jonge voorafgaand aan de ministerraad.

150 asielzoekers naar Apeldoorn

Honderdvijftig asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen, zijn donderdagavond met bussen naar Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark in Apeldoorn verhuisd. Daar hebben ze maximaal vier dagen onderdak voordat ze doorreizen naar Doetinchem, meldt De Stentor.

De situatie lijkt zo schrijnend te zijn, dat Artsen Zonder Grenzen nu ook ter plaatse is in Ter Apel. Jeroen Holtrop gaat langs.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vroeg het Gelderse Apeldoorn woensdag om met spoed noodopvang voor honderdvijftig asielzoekers voor maximaal vier nachten. Apeldoorn, bij de Veluwe, gaf vanwege de ’onhoudbare situatie in Ter Apel’ gehoor aan die oproep. De toestroom aan mensen wordt verdeeld over opvanglocaties in twee sporthallen in Apeldoorn, Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark, naast een kerk. De vluchtelingen zouden uit landen als Eritrea, Syrië, Jemen en Somalië komen.

Buiten het Zuiderpark, waar halverwege de avond de eerste vluchtelingen aankwamen, ontstond vervolgens wat commotie over de extra opvang, maar die werd door politie en beveiligers in de kiem gesmoord.

VluchtelingenWerk: we rollen van dieptepunt naar dieptepunt

„We rollen van dieptepunt naar dieptepunt”, aldus VluchtelingenWerk Nederland vrijdag over de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. „Niks doen aan het immense leed aan de poorten daar vandaag is geen optie”, stelt hij. De situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wordt „alleen maar erger”, zegt een woordvoerster van het Rode Kruis. „Mensen hebben het koud ’s nachts, als ze op het gras slapen. En het is nu nog zomer. Wat als het weer omslaat?”