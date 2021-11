Premium Het beste van De Telegraaf

CBS: oversterfte onder verpleeghuisbewoners ’Nooit meer terug naar de strenge maatregelen’

Amsterdam - In meer dan een kwart van de verpleeghuislocaties waart er weer corona rond. Hoewel dit niet tot massale sterfte lijdt, is er volgens het CBS wel sprake van oversterfte. Zorginstellingen geven echter aan dat besmette bewoners veel minder klachten hebben, vanwege de hoge vaccinatiegraad. Toch wordt bezoek beperkt, is anderhalve meter afstand weer in zwang en zijn er weer mondkapjes. Hoe is de situatie achter de voordeur van het bejaardenhuis? „We gaan niet meer in lockdown.”