Rusland ’hoopt op hongersnood’, en rooft massa’s graan uit Oekraïne

Premium Geld

Wat verbruikt een... elektrische koelbox?

Afgelopen dinsdag is de astronomische zomer begonnen. Het is tijd om naar buiten te gaan. Sommigen zitten graag in de tuin, anderen springen op de boot of trekken naar een camping in binnen- of buitenland. Hoe dan ook, een elektrische koelbox is fijn als je een koud drankje binnen handbereik wilt he...