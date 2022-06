NS laat reizigers ervaren hoe het is een Intercity te besturen

De treinsimulator bootst de werkplek van de machinist zo realistisch mogelijk na. De bediening en knoppen zijn hetzelfde als die van de Intercity Nieuwe Generatie die als eerste over de Hogesnelheidslijn gaat rijden tussen Amsterdam-Rotterdam-Breda. „In de simulator ben jij de machinist en is het aan jou om de trein veilig en op tijd te rijden. De simulator is heel realistisch: je gaat door slecht weer, er kan een vertraagde trein voor je rijden, allemaal zaken die je in het echt ook tegenkomt”, weet machinist Mark van Dooren. De simulator reageert direct zodra de machinist vertrekt, remt of toetert. Op een groot scherm is het treintraject te zien waar de trein over rijdt.

Van Dooren: „Drie kleinere schermen tonen alle knoppen en systemen die je nodig hebt om de trein te controleren. Denk aan het bedienen van de stroomafnemer, het openen/sluiten van deuren en hoe hard je mag rijden. Net als een echte trein beschikt de simulator ook over een dodemanspedaal. Bedien je deze niet op tijd, dan volgt een noodremming. In de simulator kunnen we de dodeman uitzetten, zodat mensen kunnen wennen.”