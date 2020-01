Van misbruik verdachte huisarts weer op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie had de verdachte wel in voorarrest willen houden en gaat bij de raadkamer in beroep tegen de afwijzing, meldde het OM. Dat beroep wordt op zijn vroegst over een week verwacht, zegt een woordvoerster.

De huisarts blijft wel verdachte in deze zaak. Het onderzoek loopt nog.

Eerder in opspraak

De man stond in 2018 ook al eens voor de rechter wegens seksueel misbruik, maar werd toen vrijgesproken. Daartegen ging het OM in hoger beroep. Deze zaak loopt nog.

In augustus vorig jaar kwam een nieuwe aangifte binnen en werd de huisarts opnieuw aangehouden. De rechter-commissaris liet hem gaan, maar de man bleef wel verdachte.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft de arts inmiddels voor een half jaar geschorst.