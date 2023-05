Premium Het beste van De Telegraaf

Impact van de ramp op kinderen is enorm Antakya drie maanden na de verwoestende aardbeving: ’Voor ons is er iets gebroken’

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Een rij wachtenden op drinkwater en eten in Antakya. Ⓒ De Telegraaf

ANTAKYA - Drie maanden na de verwoestende aardbeving in februari bestaat de Zuid-Turkse stad Antakya uit kapotte huizen en talloze tenten. Ze zijn overal in de stad verspreid. Tenten in alle maten en kleuren staan naast elkaar. Vrijwel niemand leeft meer thuis. Naast het puin hier en daar staan er ook huizen die van buiten nog redelijk intact lijken. Maar ook deze kunnen iedereen moment instorten.