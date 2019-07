Honderd jaar Fokker in Nederland

De 'Fokker Spin': het eerste vliegtuig van Anthony Fokker. Op 31 augustus 1911 vloog Fokker zijn eerste succesvolle rondjes rond St.Bavo in Haarlem. Ⓒ ANP

Schiphol - Het is zondag precies honderd jaar geleden dat luchtvaartpionier Anthony Fokker zijn allereerste ’Nederlandsche Vliegtuigenfabriek’ lanceerde. Acht jaar eerder, in 1911, gaf hij het startsein voor de vliegerij in ons land met zijn beroemde rondje om de kerk van Haarlem in de ’Spin’.