Autoluw Nederland blijkt wensdenken: verkeersdrukte weer als vanouds

Uit een nieuw landelijk reizigersonderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten uitvoeren, blijkt dat het aantal autoritten in 2022 van en naar het werk met zo’n vier miljoen per week is gestegen. Als gevolg daarvan lag de verkeersdrukte op de snelweg daarmee nog maar met 1 procent onder die van voor de coronacrisis. Opvallend is dat de filedruk wel fors lager is dan voor corona, er stond vorig jaar 20 procent minder file dan in 2019. Dat is onder meer te verklaren doordat werkenden de spits mijden door iets eerder of later te vertrekken.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de auto voor veel mensen simpelweg favoriet is. Een belangrijke reden die mensen daarvoor opvoeren is dat ze geen gebruik willen of kunnen maken van alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Wel blijkt dat ook de fiets in trek is: vier op de tien ritten tot 7,5 kilometer wordt inmiddels met de fiets afgelegd. Vooral geld blijkt hiervoor een belangrijk motief. Liefst één op de drie fietsers naar het werk geeft aan dat een goede fietsenstalling op het werk en een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor hen belangrijk zijn bij de keuze de fiets te pakken naar de zaak.

Eerder gingen in Den Haag stemmen op om maar minder te investeren in asfalt en infrastructuurprojecten omdat mensen de auto vaker zouden laten staan. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opperde de geldkraan maar dicht te draaien, hetgeen hen op flinke kritiek kwam te staan van diverse Kamerleden.