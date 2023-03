12 jaar cel en tbs voor ’berekenend’ misbruik oppaskinderen

Volgens de rechtbank heeft Nancy D. het daadwerkelijke misbruik van de kinderen gepleegd, maar zou ze dat zonder Peter S. niet hebben gedaan. Zijn rol was essentieel, sturend en dwingend, aldus de rechtbank. Dat maakt hem net zo verantwoordelijk voor wat er is gebeurd als Nancy D. „Hij had haar volledig in zijn macht.”

Nancy D. en Peter S. leerden elkaar kennen via datingsite Lexa. Peter S. was een fan van bdsm-seks. Voor Nancy D. was het onbekend terrein, maar ze ging mee in zijn fantasieën, kroop op zijn bevel als een hond door de woonkamer, likte de wc-bril af en dronk urine. Het idee om zich op te geven als oppas voor kleine meisjes kwam van hem. Hij stelde de advertentietekst op en adviseerde Nancy D. om een laag tarief te hanteren om meer in trek te zijn.

Hij instrueerde Nancy D. wat ze moest doen met de kinderen en zij voerde dat slaafs uit. Peter S. keek meestal live mee, of kreeg later de opnamen die Nancy D. van het misbruik maakte. Zij liep tegen de lamp omdat een vader een verborgen camera in de slaapkamer van zijn 2-jarige dochtertje ophing en ’s avonds zag wat zich had afgespeeld.

Drogeren

Naast zijn fantasieën over haar oppaskinderen had het niet veel gescheeld of Nancy D. liet ook de fantasieën uitkomen die Peter S. had over het verkrachten van haar toen 16-jarige dochter. Ze drogeerde het meisje, dat nog net een vriendin en haar vader kon waarschuwen voordat ze buiten westen raakte.

De rechtbank noemde het gedrag van beide verdachten „berekenend en planmatig.” Ze hadden geen enkel oog voor de angst, de pijn en de ontreddering van de kinderen. Als er geen camera had gehangen, dan was volgens de rechtbank het seksueel misbruik gewoon doorgegaan.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder 15 jaar cel en tbs tegen beide verdachten, ook al hadden de gedragsdeskundigen geen tbs geadviseerd voor Nancy D. De rechtbank ging mee in het oordeel van de deskundigen, die zeggen dat de kans klein is dat Nancy D. opnieuw zal belanden in het soort toxische relatie dat ze had met Peter S. Ze heeft echter wel een behandeling nodig omdat ze „gebrek aan moraliteit paart aan opmerkelijke grenzeloosheid”, aldus de rechtbank.

Het gevaar voor herhaling is bij Peter S. groter, oordeelt de rechtbank. Hij heeft een perverse persoonlijkheidsstructuur, een pedofiele stoornis „en hij heeft bloed geproefd”, zei de rechtbank.

