’We hebben groen in de tuin keihard nodig’

Betegelde tuintjes in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Met name de jongere generatie vindt steen veel gemakkelijker dan groen. Ⓒ Aldo Allesie

In Amsterdam Oud-West mogen bewoners hun tuin nog maar voor maximaal de helft betegelen. En steeds meer gemeenten starten acties waarbij mensen tegels gratis tegen planten kunnen inruilen. Roel van Dijk: ,,Gek genoeg willen we wel groen op vakantie, maar niet in de tuin.”