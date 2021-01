Aantal patiënten in ziekenhuizen daalt verder, ook minder besmettingen

Er zijn 285 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Van hen zijn er 44 opgenomen op de ic, 7 meer dan gisteren en 241 in de kliniek, 24 meer dan vrijdag. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week, aldus het LCPS.

Er liggen 7 Nederlandse Covid-patiënten op de ic in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Vrijdag zijn er 13 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 op de ic.

„We lijken licht over de top van het plateau te zijn. In de afgelopen week is het aantal opgenomen Covid-patiënten met 5 procent gedaald. Deze daling is het meest uitgesproken in de kliniek, het aantal opgenomen ic-patiënten toont nog slechts een geringe daling”, aldus het LCPS.

Hoe gaat het met de besmettingen?

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7383 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de 8147 (gecorrigeerde) positieve tests die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag had gemeld.

Het is ook minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen.

Van de grote steden telde Den Haag het afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. Hier kwamen 223 mensen positief uit de test. In Amsterdam kwamen 193 besmettingen aan het licht en in Rotterdam 199. Verder kwamen er 107 besmettingen bij in Almere en 101 in Apeldoorn.

Het aantal sterfgevallen steeg met 139, tegenover 89 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een tijd voor dit wordt verwerkt in de landelijke gegevens.

Van 12.308 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, aldus het RIVM. Sinds de uitbraak zijn 866.254 mensen positief getest.