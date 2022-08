Buitenlandse studenten haken al af om kamertekort

Het tekort aan studentenwoningen is al jaren een probleem. Ook voor komend studiejaar verwacht het kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences dat er rond de 26.500 kamers te weinig zijn voor studenten, aldus directeur Jolan de Bie.

Plekken in hostel

Hoeveel studenten zijn afgehaakt omdat ze geen woonruimte hebben kunnen vinden, weet de Universiteit Utrecht (UU) niet. Ook het aantal buitenlandse studenten dat dit jaar naar Utrecht komt, is nog niet bekend. Internationale studenten schrijven zich namelijk vaak op meerdere universiteiten in, dus het aantal inschrijvingen kan nog veranderen tegen het begin van het studiejaar. Vorig jaar begonnen 2776 internationale studenten uiteindelijk aan een opleiding aan de UU. De universiteit reserveert zelf bij huisvesters 1250 kamers speciaal voor buitenlandse studenten, maar dat aanbod zit al vol, aldus een woordvoerster. Voor studenten die het eropaan laten komen en het studiejaar ingaan zonder kamer heeft de UU 75 plekken gereserveerd bij een Stayokay.

Ook de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam ziet „iets meer annuleringen” bij inschrijvingen voor bacheloropleidingen. „We weten echter niet of dit te maken heeft met de eerder afgegeven waarschuwing om je studie aan de VU te heroverwegen als international als je geen kamer hebt gevonden per 1 augustus”, aldus een woordvoerster van de universiteit. Internationale studenten die niet via de VU aan huisvesting zijn gekomen krijgen volgens de woordvoerster nog steeds „regelmatig” een mail met daarin dezelfde waarschuwing.

Bonnefooi

Ook internationale studenten die zich aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben ingeschreven hebben te horen gekregen dat het vinden van woonruimte in de stad heel moeilijk is. De 3000 kamers die de universiteit samen met de Hogeschool van Amsterdam heeft gereserveerd voor buitenlandse studenten zaten voor de zomer al vol. „We hopen dat studenten niet op de bonnefooi komen”, zegt een woordvoerster. „We zien elk jaar dat studenten het wel gewoon proberen, zo van: ik zie wel. Dat moet je echt niet willen, want het komt niet zomaar goed. Je loopt echt het risico dat je straks ergens op de bank moet slapen.”