Weekcijfers: aantal positieve tests zet daling in

In de zes dagen na de laatste weekcijfers zijn 11.682 besmettingen aan het licht gekomen. Op maandag waren er slechts 1370 nieuwe gevallen, het laagste aantal sinds 4 juli. Het nieuwe weekcijfer kan dinsdag tussen de 13.500 en 14.000 positieve tests uitkomen. Dat zou neerkomen op een daling van zo’n 15 procent. Het zou bovendien het laagste weekcijfer sinds 6 juli zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor net geen 16.000 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was ruim 10 procent minder dan de week ervoor.

Aantal sterfgevallen stijgt

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er waarschijnlijk iets meer dan 300, tegen 355 in de week ervoor. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona stijgt wel. In de afgelopen zes dagen registreerde het RIVM het overlijden van veertig coronapatiënten, terwijl dat er in de zeven dagen ervoor 35 waren. Dit betekent niet automatisch dat al deze veertig mensen in de afgelopen zes dagen zijn overleden. Het kan zijn dat sommige van deze mensen al eerder zijn gestorven, maar dat dit nu pas wordt geregistreerd.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer zakte eind vorige week naar het laagste niveau in ongeveer een maand tijd. Het staat nu iets onder de 1. De uitbraak is dan in feite nog stabiel, maar het komt wel overeen met het langzaam maar zeker dalende aantal positieve tests.