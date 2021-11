‘Christenen bashen voor progressief Nederland favoriet tijdverdrijf’

Verder in de podcast: hoe we een 2G-samenleving inrollen. Volgens Duk zal de woede onder de tegenstanders van de coronapas alleen maar groter worden. En: de escalatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Duk: „Terwijl het Westen zich druk maakt over transgenders in het leger en andere woke-avonturen, is Poetin bezig de EU te destabiliseren.”

