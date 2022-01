Groen licht voor Pfizer-pil: dit zijn nu de extra middelen in strijd tegen corona

Binnenland

Eerste ’coronapillen’ goedgekeurd door EMA

Het medicijn Paxlovid van Pfizer is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Paxlovid is het eerste coronamedicijn dat via de mond ingenomen kan worden. De tabletten verkleinen de kans op ziekenhuisopname en sterfte door Covid-19. De pillen zijn bedoeld voor coronapatiënten die geen e...