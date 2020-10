Bangladesh introduceert doodstraf voor verkrachting

In Bangladesh is volgens mensenrechtenorganisatie Ain-o-Salish een golf van seksuele misdrijven gaande. In dit jaar zijn al bijna duizend incidenten gerapporteerd. Meer dan een vijfde van deze incidenten betrof een groepsverkrachting. Honderden mensen gingen afgelopen weekend de straat op om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen vrouwen.

Activisten zeggen dat het toenemend aantal seksuele geweldsincidenten te wijten is aan straffeloosheid. Verdachten worden volgens hen beschermd door invloedrijke personen om politieke redenen. De maximale straf voor verkrachting was een levenslange gevangenisstraf.

Geen vervolging

Deskundigen zeggen dat strenger straffen alleen niet de oplossing is. Systematische problemen in verkrachtingsrechtszaken en lage veroordelingsgraad zijn het probleem. Wanneer slachtoffers naar de politie gaan, worden daders zelden vervolgd of duurt het jaren voordat de zaak voorkomt. Veel vrouwen durven geen aangifte te doen, omdat ze bang zijn gestigmatiseerd of verstoten te worden.

Het kabinet kiest er nu voor om de doodstraf de hoogste straf voor verkrachting te maken. Afgelopen week ontstond er nationale onrust toen er een video van een groepsverkrachting opdook. Uit onderzoek door de nationale mensenrechtencommissie van Bangladesh bleek dat de vrouw in de video meerdere keren het slachtoffer was geworden van dezelfde groep.