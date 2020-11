Limburgs stel 65 jaar getrouwd: ’Corona erger dan de oorlog’

Piet en Nel Heesen thuis aan de tafel. „Nog steeds zegt hij elke zondagmorgen, ik ga toepen. Maar telkens moet ik hem zeggen, dat gaat niet, Piet. Alles is gesloten.” Ⓒ Jeroen Kuit

SEVENUM - „Hoe we elkaar ontmoet hebben? Met carnaval. Dat was zo’n beetje de enige mogelijkheid. In een café kwam je als vrouw nooit. Dat was toentertijd iets voor ’slechte vrouwen’”, lacht de 94-jarige Nel Heesen uit het Limburgse Sevenum. Maar de ontmoeting met haar aanstaande man Piet was wel een groot succes. Ze vieren dit weekend hun briljanten bruiloft, maar liefst 65 jaar huwelijkse trouw.