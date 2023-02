China: ballon boven VS is uit koers geraakt luchtschip

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

PEKING - De ballon die boven Canada en de VS is gezien en daar een Chinese spionageballon wordt genoemd, is volgens China een luchtschip voor wetenschappelijk onderzoek dat door overmacht uit koers is geraakt. Het is een civiel luchtschip en heeft volgens Peking niets met spionage te maken, aldus Chinese media. China betreurt het dat de ballon die ook voor de meteorologie is ingeschakeld, per ongeluk in het Amerikaanse luchtruim terechtgekomen is.