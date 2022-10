Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn zo langzamerhand het afvoerputje van de regio’ Velsen ervaart weinig overlast van asielboot, maar: ’Dorp is hier gewoon te klein voor’

Door Koen van Eijk

Na de herfstvakantie zullen er duizend mensen zijn opgevangen op de Silja Europa.

Overlast in Velsen-Noord door de duizend asielzoekers op de veerboot Silja Europa? Dat valt reuze mee. Maar per 1 maart moet het schip wel vertrokken zijn, valt in het dorp te horen. „Daaraan houden we de burgemeester. We zijn zo langzamerhand het afvoerputje van de regio.”