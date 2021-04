Mysterieuze ’ufo-baas Pentagon’ kondigt groot nieuws aan

Dat zegt Luis Elizondo. Hij wordt al jaren door nieuwsmedia als The New York Times en CNN opgevoerd als zelfverklaard voormalig hoofd van het Advanced Aerospace Threat Identification Program. Dat is een afdeling van het Amerikaanse leger dat wordt aangestuurd vanuit de C-vleugel van het Pentagon, een met mysteries omringde plek.

Maar net zo mysterieus is Elizondo zelf. Dat hij voor het ministerie van Defensie werkte staat vast, maar niemand kan bevestigen dat hij ooit het ufo-onderzoeksprogramma heeft geleid, schreef The Intercept, een onderzoeksplatform dat in zijn verleden dook.

Wel is duidelijk dat Elizondo een van de hooggeplaatste oud-inlichtingenmedewerkers is van het bedrijf To the Stars, waar hij enkele dagen na zijn vertrek bij de overheid in dienst trad. To the Stars richt zich op ’ufo-onderzoek’ en het verspreiden van informatie erover. Er werken oud-CIA-medewerkers. The Intercept spreekt echter over een „goed geoliede pr-machine”. In een podcast vertelde communicatie-expert Tom DeLonge ooit dat hij door het Pentagon wordt gebruikt om ufo-openbaringen succesvol de wereld in te slingeren, want ’zij kunnen zelf geen boek of film maken’.

Elizondo

Hoe dan ook, Elizondo heeft goede contacten in Washington. Hij kondigt een document aan dat ’het onverklaarbare aanraakt’. Dat zou in juni naar buiten komen. Zo zou er een uitleg komen over de Tic Tacs, vastgelegd in 2004. „Ik heb geen idee wat ik heb gezien. Het had geen uitlaatgassen, geen vleugels of rotors en het was veel sneller dan een F/A-18”, zei straaljagerpiloot David Fravor daarover.

Hoewel Elizondo claimt dat hij een levenslange zwijgplicht heeft ondertekend, deelt hij ook nu weer informatie met de media. „Ik denk dat de overheid gaat toegeven dat ufo’s bestaan”, zegt hij tegen de New York Post.

Zwaartekracht

Elizondo heeft deze week nog een persconferentie gegeven waarin hij uiteenzet hoe er ufo’s zijn gespot met karaktertrekken die buitenaards moeten zijn. Snelheden tot 17.000 kilometer per uur. Korte draaien die de wetten van de zwaartekracht tarten.

Volgens Elizondo zijn er voertuigen op aarde die slechts tientallen meters boven het aardoppervlak zoeven en ook nog onderwater gaan. „Als je dat ziet gebeuren, realiseer je je dat we met een technologie te maken hebben die meer ontwikkeld is dan de onze.”

Elizondo deelt talloze details van de ruimteschepen die volgens hemzelf te bewonderen zijn geweest. „Ze hebben geen vleugels, geen cock-pit, geen controlepanel, geen spijkers in de buitenkant, geen duidelijk teken van aanstuwing – en toch kunnen ze, op een of andere manier, de natuurlijke wetten van de zwaartekracht op aarde trotseren”, zei hij op de persconferentie. „Hoe is dat mogelijk?”

Onthulling

De afgelopen tijd heeft het Pentagon talloze veronderstelde ufo-beelden als authentiek bevestigd, veel sneller dan het eerder deed. Ufo-kenners bereidden zich al voor op een eventuele onthulling vanuit het Pentagon, maar zien nog wel ’raadsels’ rond de plotselinge openheid van het Amerikaanse leger.