Politie doet aangifte tegen man die op agenten inrijdt

Kopieer naar clipboard

Ⓒ District8

DEN HAAG - Agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tegen een man die dinsdagavond op hen inreed nadat hij staande werd gehouden op de A20. De agenten gaven de man in de auto een stopteken om een controle uit te voeren, maar de 26-jarige man uit Barendrecht negeerde dat en ging ervandoor. Agenten zetten de achtervolging in, waarbij de man meerdere keren inreed op de politieauto. Ook reed de man in op een lopende agent.